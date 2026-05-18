JFA（日本サッカー協会）は18日、なでしこジャパン（日本女子代表）のコーチに内田篤人氏と近賀ゆかり氏が、GKコーチに佐野智之氏が就任することを発表した。JFAは4月2日、今年3月にオーストラリアで行われたAFC女子アジアカップ2026でチームを優勝へ導いたニルス・ニールセンが前監督が契約満了により退任することを発表した。同監督の退任に伴い、4月の女子のインターナショナルマッチウィーク期間に行われたアメリカ遠征は