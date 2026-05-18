警察庁は18日、全国の都道府県警の生活安全部長や地域部長らを集めた会議を東京都内で開いた。栃木県上三川町の強盗殺人事件を受け、楠芳伸長官は強盗・侵入盗の下見活動に関し「情報を把握した際は速やかに関係部門で共有し、住人の安全確保と犯罪の未然防止を徹底するための対策を」と訓示した。不審な車両や人物を発見した場合はちゅうちょなく職務質問するよう求めた。現場の住宅付近では、事件前に不審者の目撃情報が相次