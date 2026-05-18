２月１７日に５６歳で亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢さんのお別れ会を終え、妻で元「モーニング娘。」のタレント・石黒彩が思いをつづった。真矢さんのお別れ会は１４日に都内で行われ、「ＬＵＮＡＳＥＡ」メンバーのほか西川貴教、相川七瀬ら親交が深かったアーティストも集まり、故人をしのんだ。石黒は夫の死去後初めて公の場に姿を見せ、参列者約１０００人の前であいさつした。１８日までにインス