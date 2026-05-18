C大阪は18日、飛鳥FW（関西1部）と練習試合（35分×2本）を行い、3―1で勝利した。「難しい状況なのは分かっていますけど、どこかでチャンスをもらえるならば全力でつかみにいきたい」。後半開始からボランチの位置で出場したMF久保瑛史は、残り3試合でのプロデビューへ気合を入れた。試合後はFW上門らとともに居残りでシュート練習を敢行した。「目に見える結果が必要。それが入るようになれば出場機会は増えていくのではな