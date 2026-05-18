ウェストハムを率いるヌーノ・エスピリト・サント監督が、イギリスメディア『スカイスポーツ』を通して、現在のチームの置かれた立場について語った。プレミアリーグ第37節が17日に行われ、現在18位と降格圏に沈むウェストハムが、ニューカッスルの本拠地に乗り込んだ。試合は序盤の15分、ドイツ代表FWニック・ウォルトメイドにボレーシュートを決められると、続く19分には中央を破られたところからデンマーク代表FWウィリアム