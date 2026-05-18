【ハイクオリティ・ガンプラスキャン 追加開催】 予約開始: 5月18日15時～ 提供期間: 5月30日～9月27日 会場: THE GUNDAM BASE TOKYO （東京） 所在地：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F ソニー・ミュージックエンタテインメントは、バンダイナムコエンターテインメント、BANDAI SPIRITS ホビ&#