モスバーガーを展開するモスフードサービスは5月20日〜9月上旬、井村屋との共同開発商品「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜(くろみつ)ソース入り〜」を全国の「モスバーガー」店舗(一部店舗を除く)で期間限定発売する。「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわら