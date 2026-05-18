俳優チャン・グンソクが、大ヒット作を手掛けたイ・ビョンホン監督をも笑わせるトーク力を披露した。去る5月15日、韓国で初放送されたENA『ディレクターズ・アリーナ』（原題）で、チャン・グンソクは審査員団「ファイブ・スターズ」の1人として出演した。【画像】チャン・グンソク、「鼻整形疑惑」にも堂々回答同番組は、次世代の演出家を発掘するために企画された韓国初の“ショートドラマ監督サバイバルバラエティ”だ。審査員