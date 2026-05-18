TWICEのサナが、抜群のプロポーションを披露した。5月18日、サナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】インナーちらり…サナ、“美くびれ”あらわな衣装姿公開された写真には、現在開催中のワールドツアー「THIS IS FOR」のステージ衣装を身にまとったサナの姿が収められている。ショート丈のトップスで引き締まったウエストが強調され、ファンの視線を釘付けにした。ローライズのデニムボトムスからは