【モデルプレス＝2026/05/18】STARTO ENTERTAINMENTのリーガル公式X（旧Twitter）が、5月18日に更新された。同月31日に行われる「嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演の生配信について、注意喚起した。【写真】二宮和也「オソロっちだぜ」嵐メンバーへのお土産◆STARTO社、嵐最終公演生配信の上映に注意喚起Xでは「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」と題し、「5月31日に行われる嵐A