【モデルプレス＝2026/05/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月17日、自身のInstagramを更新。囲み目メイク姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出場人気K-POP美女「攻めてる」雰囲気ガラリの真っ黒囲み目メイク◆カリナ、雰囲気一変の囲み目メイク姿披露カリナは「最後だから」と韓国語でつづり、写真を投稿。目の上で切り揃えられたぱっつん前髪に、目の周りを黒いアイラインでぐるっと囲