ことでん 香川県で鉄道を運行する「ことでん」は18日、運賃の値上げを四国運輸局に申請しました。認可されると初乗り運賃は、現在の200円から230円に上がります。 （高松琴平電気鉄道 鉄道事業本部／藤本重信 本部長）「最近の物価高や労務単価の上昇の影響で、設備投資や修繕工事のコストが前回の運賃改定時の想定を大幅に上回る」 「ことでん」は18日、鉄道運賃の値上げを四国運輸局に申請しました。 ことでん