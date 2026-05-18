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【ハイクオリティ・ガンプラスキャン】 5月18日15時 予約開始 提供期間：5月30日～9月27日 会場： THE GUNDAM BASE TOKYO 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F ソニー・ミュージックエンタテインメントとバンダイナムコエンターテインメント、BANDAI SPIRITSはユーザーがカスタマイズした