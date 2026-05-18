デンマーク発のファッションブランド「GANNI」と、ブラジル・サンパウロ発のフットウェアブランド「Melissa」がタッグを組んだ限定コレクションが登場♡2026年5月18日（月）より、MelissaおよびGANNI公式オンラインストアで発売がスタートし、国内では渋谷PARCOや心斎橋PARCOなど全国の取扱店舗で順次展開されます。両ブランドの個性が詰まったジェリーシューズは、この夏のスタイリングをぐっと楽し