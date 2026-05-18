C大阪は18日、飛鳥FC（関西1部）と練習試合（35分×2本）を行い、3―1で勝利した。前日17日の名古屋戦で6発圧勝したものの、他会場の結果で百年構想リーグ優勝は消滅。アーサー・パパス監督はチームの現在地と来季への展望を語った。最大の成果として挙げたのは、若手の台頭だった。「戦略の一部として、若手の台頭というのがあった」。MF石渡ネルソン（21）やMF横山夢樹（20）が主力に定着。負傷してしまったがMF阪田澪哉（22