◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）初土俵から無休を続ける「鉄人」西13枚目の玉鷲が初日から9連敗となった。場所前に右脚を痛めた影響で初日から不振。前日も敗れ初日から8連敗で5場所連続の負け越しが決まっていた。この日の相手は前頭12枚目の獅司（29＝雷部屋）。頭を低く下げ立ち会いで前に出るも、かわされると踏ん張りがきかず、そのまま土俵を割った。今の番付で幕内残留を確定させるには6勝以上が