モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ほぼ家族」だと断言するほど家族ぐるみで交流がある、長年の友人・元TOKIOの長瀬智也（47）とのコラボ動画を公開し、長瀬の恋愛観について赤裸々トークを展開した。【動画】「やっぱり普通じゃないよね」恋愛での苦悩を告白した元TOKIO・長瀬智也動画で滝沢は、長瀬が女性からモテることを明かす。しかし、モテるにもかかわらず、恋人がいない長瀬に対し、