JKAは18日、26年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪（23、24日、武雄）の初日に行われる優秀レースの想定番組を発表した。▽初日優秀10R＜1＞郡司浩平（35＝神奈川）＜2＞清水裕友（31＝山口）＜3＞吉田拓矢（31＝茨城）＜4＞佐藤慎太郎（49＝福島）＜5＞山口拳矢（30＝岐阜）＜6＞小原佑太（30＝青森）＜7＞深谷知広（36＝静岡）＜8＞山田英明（43＝佐賀）＜9＞真杉匠（27＝栃木）▽初日優秀11R＜