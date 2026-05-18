ニューヨーク発のクラフトベーグルブランド「Apollo Bagels（アポロベーグル）」が日本初上陸し、5月22日〜24日に「DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内」で3日間限定ポップアップが開催されることが決まった。【写真多数】「ニューヨーク最高のベーグル店」のメニュー日本限定「あんバター」もApollo Bagels（アポロベーグル）は、2020年にニューヨーク発のクラフトベーグルブランドとして創業。23年にダウンタウンで1号店をオー