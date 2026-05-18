WHO（世界保健機関）は、アフリカ中部で新たな流行が確認されたエボラ出血熱について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に相当すると宣言しました。アフリカ疾病対策センターは16日、コンゴ民主共和国の東部イトゥリ州で発生した新たなエボラ出血熱の流行で、87人の死亡が確認されたと発表しました。感染者は疑い例を含めて336人いるとしていて、被害者が増える可能性があります。こうした事態を受けて、WHOは17日、エ