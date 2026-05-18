交流サイト（SNS）で知り合った10代女性にわいせつな行為をし、撮影したとして、福島県警須賀川署は18日、不同意性交や性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの容疑で、同県石川町の保健福祉課主査杉山大成容疑者（34）＝同県本宮市＝を逮捕した。「分かりません」と容疑を否認し、その後黙秘しているという。逮捕容疑は昨年7月、宮城県内のホテルで10代女性とわいせつな行為をした上、自身のスマートフォンで女性を撮影し、保存