【パリ＝向山拓、市川大輔】先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議は１８日午前（日本時間１８日午後）、パリで開幕した。中東情勢で減速懸念が強まる世界経済の動向のほか、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制への対応などについて議論する。日本からは片山財務相と日本銀行の植田和男総裁が出席した。片山氏は会議前、報道陣の取材に応じ、「あらゆるリスクを最小限にするようにとの指示を首相からいただいてい