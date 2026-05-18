ボートレース徳山のG3オールレディースは初日を終えた。前半3Rは1マークで行き場なく4着に終わった大橋栄里佳（44＝福岡）が後半9Rをきっちりイン逃げ。4月の平和島以降は桐生、鳴門とイン戦の連敗が続いたが、嫌な流れを断ち切った。「ペラは2走ともノーハンマー。出て行くとかはないけどターン寄りで乗れなくはないし戦える感じはあります」と水準以上の足を強調した。「ペラは行けるところまで行くつもり。やるとすれば