ぬいぐるみを抱える姿で話題になったニホンザル「パンチ君」がいる動物園のサル山に侵入し業務を妨害した疑いで、自称アメリカ国籍の男2人が逮捕されました。自称アメリカ国籍のリード・ジュナイ・デイソン容疑者（24）とニール・ジャバリ・デュアン容疑者（27）は17日、市川市動植物園でぬいぐるみを抱える姿で話題になったニホンザル「パンチ君」がいるサル山に着ぐるみを着て侵入し、業務を妨害した疑いが持たれています。デイ