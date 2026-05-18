NPB(日本野球機構)は19日の予告先発を発表。福島県いわき市の「ヨークいわきスタジアム」で行われるヤクルト戦には、巨人・戸郷翔征投手が登板することがわかりました。対戦相手となるヤクルトは、今季初登板となった4日に対戦し5回5失点を喫した相手。前日インタビューに応じた戸郷投手は「借りを返したいですし。チームも6連勝で来ているので、いい流れに乗りたい」と闘志を燃やします。今回初めてあがるいわきスタジアムのマウ