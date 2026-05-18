女優でタレントの野呂佳代（42）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。グラビアDVDを卒業した理由を語った。番組では野呂が「キツかったことベスト3」を紹介。「グラビアDVD撮影」と語り、「3作ほど今までグラビアDVDを出しているんですけど。グラビアって長く続けてらっしゃる方もいるし、かわいいとかきれいの象徴であったりするんですけど」と切り出した。一方で自身の