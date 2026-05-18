新卒の面接では採用されたいため、しっかり作り込んだ自己PRを用意するものです。しかし予想していない質問をされた時、答えに悩んだ経験も少なくないでしょう。吉谷光平さんが投稿した作品『テンプレ就活生を追い込む面接官の話』はそんなビジネスの冷徹さと、面接の裏側に隠された本質が鮮やかに描かれています。【漫画】『テンプレ就活生を追い込む面接官の話』（全編を読む）それは、とある企業の二次面接会場でのことです。自