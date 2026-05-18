1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！今回は『ミステリー・アリーナ』（堤幸彦監督、5月22日から公開）です。（写真・イラスト：筆者）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *ド派手な衣装の唐沢寿明「この映画、最後まで観られるかな…」最初の10分程を