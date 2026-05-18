元プロ野球選手の中田翔さんは5月14日、自身のInstagramを更新。息子のへそ出しショットを公開しました。【写真】中田翔の息子のへそ出しショット「自然体過ぎて可愛すぎる」中田さんは「野球スクール体験レッスンの申し込みありがとうございます！」と自身が主催する体験レッスンへの反響に感謝を述べつつ、1枚の写真を投稿。息子の愛らしい昼寝姿を披露しています。ソファで眠る姿は無防備なへそ出しポーズです。なんとも言えな