Image: Apple 先日ウォール・ストリート・ジャーナルが、インテルがApple（アップル）向けチップの製造へ合意か？といったニュースを報じましたが、その続報です。Apple関連に精通したアナリスト、ミンチー・クオ氏もまた、インテルがApple機器向けチップの小規模なテストを開始したと主張しています。Xに投稿されたクオ氏のレポートによると、これらのチップにはインテルの2nm世代プロセス｢