日本サッカー協会が５月18日、狩野倫久（みちひさ）氏のなでしこジャパン監督就任会見を実施。その会見の冒頭で、なでしこジャパンのコーチに内田篤人氏、近賀ゆかり氏、佐野智之氏が就任することが明かされた。男子日本代表で長く活躍した内田氏は、2024年10月の韓国戦（４−０）において、１試合限定でコーチを担当した。当時、自身もコーチだった狩野氏は、共に仕事をするなかで、かなりの好感触を得たようだ。「内田篤人コ