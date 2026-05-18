◇MLB フィリーズ6-0パイレーツ(日本時間18日、PNCパーク)パイレーツのポール・スキーンズ投手が6回途中5失点で今季3敗目を喫しました。昨季のサイ・ヤング賞右腕であるスキーンズ投手は、開幕戦こそ5失点で初回ノックアウトされましたが、その後は好投が続き、試合前時点で防御率1点台をマーク。初の最優秀投手の名誉を目指すドジャースの大谷翔平選手にとって最大のライバルとなります。直近2戦連続8回無失点の快投をみせている