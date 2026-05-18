北海道警本部知人女性にわいせつな行為をしたとして、北海道警が北海道新聞の男性記者（49）を不同意わいせつの疑いで書類送検していたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。道警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。捜査関係者によると、書類送検容疑は編集局部次長だった2024年7月26日未明、札幌市の飲食店で同意を得ずに知人女性にキスをした疑い。別の男性と計3人で飲食していたが、男性が目を離した際に行為