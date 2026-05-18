両国国技館で行われている大相撲夏場所を７日目から休場した平幕朝紅龍（高砂）は、右膝前十字靱帯（じんたい）損傷だった。１８日に日本相撲協会に「安静加療を要し、５月場所は休場となる」との診断書が提出された。朝紅龍の休場は、幕下時代の２０２２年初場所以来２度目。今回は、６日目の正代戦で負傷した。