米Microsoftは5月14日（現地時間）、同社がWindows標準ブラウザとして採用する「Microsoft Edge」におけるセキュリティへの取り組みとして、パスワードの取り扱いをより安全なものにしていくと発表した。Microsoft Edge、パスワードを平文でメモリに読み込んで保存する挙動を修正へ「Microsoft Edgeを起動するとセキュリティ認証なく、ブラウザに保存されているすべてのパスワードが平文に復元され、メモリの中に読み込まれたまま