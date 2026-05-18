大阪・読売テレビの報道局特別解説委員・高岡達之氏が１８日、「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後１時５５分＝読売テレビ・日本テレビ系）に出演し、栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件について言及した。事件は１４日午前９時過ぎに発生し、同町の富山英子さん（６９）が死亡し、富山さんの長男と次男も負傷した。捜査本部は１６日までに、いずれも１６歳の相模原市と川崎市の高校生４人を富山さんへの強盗殺人容疑で逮