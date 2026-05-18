ふと鏡を見たときに気になる、額の横ジワ。実は、自分でケアできるって知っていましたか？シワの原因は、加齢による肌の変化だけでなく、目まわりの筋肉のこりやまぶたのたるみも関係しているそう。そこで今回は、1日約1分でできる簡単マッサージを、ヘア＆メイクアップアーティスト・レイナさんに教えていただきました。額の横ジワは自分で消せる！ 額には加齢によって硬くなったり、たるみやすくなったりする性質があり、それに