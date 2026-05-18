きょう18日の鹿児島県本土は各地で気温が上がり、17日に続いて「真夏日」となった所がありました。 18日の県本土は高気圧に覆われ南から暖かい空気が流れ込んで、気温が上がりました。 日中の最高気温は、伊佐市大口で32.3度、薩摩川内市で31.9度、鹿児島市で30.2度などと5か所の観測地点で30度以上の真夏日となりました。 鹿児島市内では日傘を差して歩く人の姿が多く見られました。 結婚式の前撮りのため石橋記念公園を