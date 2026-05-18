来月開催されるサッカーのワールドカップ日本代表メンバーに、出水市出身の大迫敬介選手が選ばれました。 18日は、地元の出水市役所に懸垂幕も登場しました。 ６月開幕 ワールドカップ J1・サンフレッチェ広島から大迫選手が選出 来月開幕するサッカー・ワールドカップの日本代表に出水市出身でJ1・サンフレッチェ広島のゴールキーパー・大迫敬介選手が選ばれました