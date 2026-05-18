創立100周年を迎える日置市の鹿児島城西高校が来年4月から学校名を変更します。 新しい校名は、「鹿児島日章学園高校」となります。 サッカーJ1神戸の大迫勇也選手らを輩出し、全国高校サッカー選手権に8回出場している鹿児島城西高校は、1927年に鹿児島市で「鹿児島和洋裁縫女学校」として創立されました。 その後、1979年に「鹿児島城西高校」に学校名を変更し、1987年に現在の日置市伊集院町へ移転しました