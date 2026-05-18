水筒の飲み物を飲んだ瞬間、「なんか変な味……！」。もしかして、すすぎ残した漂白剤や洗剤を飲んでしまったかも。そんなとき、「牛乳を飲めば中和できる」って、なんとなく聞いたことありませんか？でもそれ、待って。化学物質を誤飲した際の正しい対処法を、東京ベイ・浦安市川医療センターERの医師・原一央さんに教えていただきました。すすぎ残しの漂白剤を飲んだかも⁉……対処法は？A 何も飲まずに病院へB 牛乳を飲ん