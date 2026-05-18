【モデルプレス＝2026/05/18】歌手の氷川きよしが5月17日、自身のInstagramを更新。白シャツにデニムのスタイルを公開し、話題となっている。【写真】48歳人気歌手「ドキッとした」美背中チラリの色っぽショット◆氷川きよし、白シャツで美デコルテ＆美背中披露氷川は「お仕事で久しぶりに軽井沢へ」とつづり、写真を投稿。軽井沢駅の前で白シャツを背抜きしたバックショットや、サングラスをかけ夏を感じるショットでは、白シャツ