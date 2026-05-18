自宅で即できる！免疫力を上げる最強の方法「ダラダラ過ごす」 体に休息を与えることで、健康にもプラス 仕事においてもプライベートにおいても、とにかく「スケジュールをぎっしり詰め込まないと不安」という人がいます。たしかに、何も予定がなく、どうしていいかわからずにいる時間は、無駄というように考えることもできるでしょう。しかし、仕事はともかく、プライベートにおいては、「無駄な時間」こ