18日午前、福岡市博多区で住宅の敷地内の倉庫を焼く火事があり、近くにいた男性1人が消火剤を吸い込み、病院に搬送されました。 18日午前9時ごろ、福岡市博多区吉塚で「煙が見える」と、近くにいた人から119番通報がありました。火はおよそ20分後に消し止められましたが、住宅の敷地内の倉庫1棟が焼けました。近くにいた男性が火を消そうとして消火剤を吸い込み、病院に搬送されました。命に別条はないということです。