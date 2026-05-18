通貨オプションボラティリティー ドル円１週間７％台半ば USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.525.576.487.47 1MO8.015.946.787.48 3MO7.955.946.907.52 6MO8.316.227.357.70 9MO8.456.377.657.76 1YR8.596.647.937.85 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.708.656.28 1M