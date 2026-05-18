ＮＹ原油時間外取引１０７ドル台前半でしっかり 東京時間16:09現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝107.21（+1.79+1.70%） 東京朝に中東情勢の緊張が長期化するとの懸念から１０８ドル台まで上昇したＮＹ原油先物は、その後やや調整が入るも、しっかりした動きを続けている。