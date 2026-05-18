ＮＹ金時間外取引ドル高一服で、安値から反発 東京時間16:11現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4549.20（-12.70-0.28%） 一時４４８０ドル台を付けていたNY金先物はドル高一服を受けて安値から反発。