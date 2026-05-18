ポンド円２１２円２０銭台まで上昇、対ドル、対円でポンドがしっかり＝ロンドン為替 ポンド円は２１２．２４円を付け、東京朝の水準から１円超の上昇を見せている。当初はドル高が優勢で対ドルでのポンド売りが上値を抑えていたが、その後ドル高一服でポンドが反発。ドル円は堅調地合いを維持しており、結果的にポンド円は大きな上昇を見せる展開となった。 GBPJPY 212.190