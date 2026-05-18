１８日の東京株式市場はリスク回避ムードが強く、日経平均株価は大幅続落。一時１０００円を超える下げをみせたが、売り一巡後は下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前営業日比５９３円３４銭安の６万０８１５円９５銭と３日続落した。プライム市場の売買高概算は２６億７５２０万株、売買代金概算は８兆１１６６億円。値上がり銘柄数は４４１、対して値下がり銘柄数は１１０６、変わらずは２３銘柄だった。 き