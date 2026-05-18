メインシナリオ・・・このところの下げで短期のトレンドは下向きに傾いている。一目均衡表の雲の中に突入し、4月29日の安値0.5815ドルに接近しており、その水準を下抜けば、雲の下限の0.5800ドルや4月13日の安値0.5792ドルを試す可能性がある。4月13日の安値0.5792ドルも割り込むようなら、4月6日の安値0.5681ドルが下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、戻した場合は、一目均衡表の雲の上限の0.5881ドルや基準線の0.5